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Zeus mağarasında inceleme yapıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkında bulunan Zeus Mağarasında ziyaretçilerin güvenliğine yönelik incelemelerde bulunuldu.

Milli Park bünyesinde bulunan ve doğal sit alanı olan Zeus Mağarasında ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atan doğal oluşumlarla ilgili Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları yerinde inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda belirlenen ilk tespitlerde ziyaretçi güvenliğini tehlikeye atan kaya düşmeleri ve kaygan zeminle ilgili acilen önlem alınması için çalışmalara başlanılması kararı alındı.

Milli Park yetkilileri, bu kapsamda ziyaretçilerin alanda bulunan uyarı ve bilgilendirme panolarında belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

(OD-MB-Y)



03.08.2017 10:12:45 TSI

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