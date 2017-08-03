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AFAD'dan yangın ekiplerine destek



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek verdi.

Çanakkale merkez Dörtyol köyü yakınlarında, otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, alevlerin çevrede bulunan sanayi tesislerine sıçraması ve binaların tahliye edilmesi ihtimaline karşı Çanakkale AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi de müdahale etti. Etkin ve hızlı müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

(GD)



03.08.2017 10:18:12 TSI

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