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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:20
Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler
Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu Beyi makamında ziyarette bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmayıp kabul ettiler. Kendileriyle belediye çalışmalarımız hakkında karşılıklı istişarelerde bulunup, yapılabileceklerin en iyisini konuştuk. Misafirperverliklerinden ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
(DA-AS-Y)

03.08.2017 10:22:10 TSI
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