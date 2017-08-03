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Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu Beyi makamında ziyarette bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmayıp kabul ettiler. Kendileriyle belediye çalışmalarımız hakkında karşılıklı istişarelerde bulunup, yapılabileceklerin en iyisini konuştuk. Misafirperverliklerinden ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

(DA-AS-Y)



03.08.2017 10:22:10 TSI

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