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5 il için sıcaklık uyarısı sürüyor



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde olacağını bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmelerini istedi.

(ZD-HİV-Y)



03.08.2017 10:23:06 TSI

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