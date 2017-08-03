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Aydın'dan hac yolculuğu 13 Ağustos'ta başlıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Kutsal topraklara gidecek Aydınlı hacı adayları için geri sayım başladı. Aydınlı hacı adaylarının bulunduğu ilk kafile 13 Ağustos'ta dualarla uğurlanacak.

Hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek Aydınlı hacı adayların ilk yolculuğu 13 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu kapsamda hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla, Aydın İl Müftülüğü tarafından Külliye Camii'nde Hac Eğitim Semineri düzenlendi. Seminerde Müftü Ömer Kocaoğul, Müftü Yardımcısı Zekeriya Çallı, kafile başkanları ve hac görevlisi olan din görevlileri hacı adaylarına sunumlarda bulundu. Seminerde maket Kabe'de uygulamalı hac provası yapıldı.



Açılış konuşması yapan Müftü Ömer Kocaoğul: "Kâbe'nin etrafı, Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarlarının tecelligahıdır. Hacı, bu mübarek yerde, ayakları çıplak, başı açık, beyaz kefenler misali evladı iyalini, her şeyini Allah'a ısmarlamış mübarek insandır. Bu kutsal mekânda, manevi zevk ve neşeyle dolmalı, mahşeri hatırlamalı, derin bir tefekkürle kendinden geçmeli. Allah'ın huzurunda bir nokta, bir zerre haline gelmeli, günahların affı için, tavafın kabulü için, sessiz sessiz gözyaşı dökmeli, meleklerin uçuşlarını andıran tavaflar yapılmalı" ifadelerinde bulundu.

Müftü Kocaoğul'un sunumu dışında diğer katılımcılar tarafından "Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı", "Ana Hatlarıyla Hac Menasiki", "Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık", "İbadet Bilinci ve Hac İbadeti", "Kadınlara Özgü Konular" ve "Temel Sağlık Bilgileri" ve Hac Yolculuğu öncesi Hacı adayları ve görevliler arasında koordinasyon gibi konularında hacı adaylarına sunumlarda bulundular.

Öte yandan seminere katılan hacı adayları seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

(MS-MB-Y)



03.08.2017 10:28:58 TSI

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