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Avrupa Fatihi Cengizhan'a çiçekli karşılama

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:29
Avrupa Fatihi Cengizhan'a çiçekli karşılama
Avrupa Fatihi Cengizhan'a çiçekli karşılama

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Judo'nun en prestijli turnuvalarından biri olan Avrupa Kupası Müsabakalarında üçüncü olarak, bir ay içinde ülkemize üç madalya kazandıran Cengizhan Dönmez, havalimanında davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.
Avrupa'yı fethederek, bir ay içinde üç madalyayı ülkemize kazandıran Erzurum Gençlikspor'un Milli judocusu Cengizhan Dönmez, memleketi Erzurum'da davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.
Erzurum Havalimanına koşan judo camiası ve sporcular ellerinde Türk bayrakları ile milli judocuyu karşılarken, alkış yağmuruna tuttu. Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz da, milli judocu Cengizhan Dönmez'e çiçek vererek, başarısından dolayı kutladı. Antrenör Nurullah Diyarbakır'ın öğrencisi Cengizhan Dönmez, adeta Avrupa'yı fethederek, bir ay içinde üç ayrı Avrupa ülkesinde üç madalya kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. Önce Yunanistan'da ardından İtalya'da, son olarak da hafta sonu Almanya'da tatamiye çıkan judodaki gurur kaynağımız Cengizhan Dönmez, üçte üç yaptı. Avrupa Kupaları'nda iki gümüş bir bronz madalya kazanan Milli judocu, şimdiden gözünü Avrupa ve Dünya Şampiyonluğuna dikti.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü judocusu Cengizhan Dönmez, Avrupa Kupalarını boş geçmezken, Bir ayda 3. Madalyasını kazanırken Almanya'yı da fethetti. Atina'da ve İtalya'da gümüş madalyayı boynuna takan Cengizhan Dönmez, Almanya'nın Başkenti Berlin'de yapılan Avrupa Kupası'nda ise üçüncü olarak bronz madalyayı boynuna taktı. Avrupa Şampiyonası öncesindeki en büyük randevu olan ve Berlin'de yapılan Avrupa Kupası Judo Müsabakaları yarı finalinde dünya üçüncülüğü bulunan Brezilyalı rakibine yenilen Cengizhan Dönmez, İtalyan rakibi ile üçüncülük maçı yaptı. Dadaş judocu, maçın ilk dakikasında ippon kararı ile üçüncülüğe uzandı. Belarus'taki kampta ayağında sakatlanmasına iğneyle maça çıkan Cengizhan Dönmez, ilk maçında Hollandalı rakibini wazari, ikinci maçında Azeri rakibini wazari ile , 3.maçında Türk rakibini 2 wazari ile geçti. Dönmez, yarı finalde dünya 3. Brezilyalı ile yaptığı mücadeleyi son 4 saniyede kaybetti. İtalyan rakibi ile üçüncülük müsabakası yapan Dadaş judocu, rakibini mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.
Antrenör Nurullah Diyarbakır'ın talebesi şimdiden gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna dikti. Yakutiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Cengizhan Dönmez'in başarılı ve örnek bir sporcu olduğunun altını çizdi.
Yılmaz, Cengzihan'ın dünyanın judoda bir çok dev ülkelerinin katıldığı en prestijli müsabakalardan biri olan Avrupa Kupası'nda dereceye girmesinin ve bir ay içinde üçüncü madalyasını kazanmasının gurur vesilesi olduğunu söyledi.
Havalimanın da alkışlarla karşılanan milli judocu Cengizhan Dönmez, büyük bir sevinç yaşadı. Antrenörler Nurullah Diyarbakır, Erdoğan Dönmez, genç judocunun babası Hanifi Dönmez ile yakınları ve sporcularda milli judocunun sevincine ortak oldu.
(ÖB-ÖB-Y)

03.08.2017 10:31:30 TSI
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