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Çan belediyesi 9. yaz spor okulları sezonu kapattı



(Fotoğraflı)



Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesince 4 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen ve futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando ve güreş branşlarının yer aldığı 'Çan Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları' sezonu kapattı.

Çan İbrahim Bodur Şehir Stadyumunda düzenlenen kapanış töreni, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, STK'lar, yaz spor okulları öğrenci velileri ve Çan Halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, "9 Yıl önce göreve gelir gelmez biricik yavrularımız için başlatmış olduğumuz yaz spor okullarımızın, bu yıl 9. uncusunu gerçekleştirdik. Bu yıla kadar yaklaşık 7 bin çocuğumuz yaz spor okullarında değişik branşlarda eğitim gördüler, keyifli vakit geçirdiler. Bu sene ise 15 antrenörümüzle, 6 branşta, yaklaşık 450 yavrumuz yaz spor okullarımızdan faydalandı. Bu faaliyetlerimiz Rabbimin izniyle gelecek yıllarda da devam edecek inşallah" dedi.

Tören sonunda ise, Çan Belediyesi 9. Yaz Spor Okulları'na katılan minik sporculara katılım belgesi ve çocukların antrenörlüğünü yapan tüm hocalarına da teşekkür belgeleri verilerek program sona erdi. 7-12 Yaş arasındaki çocukların kabul edildiği ve çocukların yaz tatillerini hem spor yaparak hem de bu uzun tatillerini sportif faaliyetlerle geçirebilmeleri amacıyla 9 yıldan bu yana devam eden yaz spor okullarının gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

(GD)



03.08.2017 10:32:43 TSI

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