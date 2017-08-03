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Kuruçay'a gasilhane ve abdesthane



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde gasilhane ve abdesthane yapılıyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay Beldesinde Belediye ekipleri gasilhane ve abdest alma yerleri yapılması için çalışma başlattı.

Kuruçay'daki gasilhanenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tüm mahallelerin ihtiyacına cevap vereceği belirtildi.

Kuruçay Belediye Başkanı Erhan Demiray, beldede gasilhane, abdest alma yerlerine ve umumi tuvaletlerin de yapımına başladıklarını belirtti.

Demiray, bölge ihtiyacını karşılayacak gasilhanenin yanı sıra abdest alma yerlerinin de inşaatının devam ettiğini söyledi. (Tİ - EFE)



03.08.2017 10:42:11 TSI

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