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Eski istihbarat Müdürü ByLock'cu çıktı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:42
Eski istihbarat Müdürü ByLock'cu çıktı
- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan Muğla Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Atilla A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 15 Temmuz sonrası da İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan, ardından FETÖ bağlantısı ortaya çıkınca KHK ile meslekten ihraç edilen Atilla A. gözaltına alınmıştı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savcılık talimatı ile gözaltına alınan eski İstihbarat Şube Müdürü Atilla A., 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Eylül ayına kadar bu görevini sürdürürken, FETÖ bağlantısı tespit edilerek KHK ile meslekten ihraç edilmişti. Atilla A. ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Eski İstihbarat Şube Müdürü Atilla A.'nin savcılıkta 'itirafçı' olma talebi kabul edilmedi. A.'nın görev yaptığı süreçte çok sayıda mağduriyet yarattığı iddiası ile itirafçılık talebi kabul edilmedi ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(BT)

03.08.2017 10:43:34 TSI
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