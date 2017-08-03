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Kilis Belediyesinden Sohbeti Toplantısı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:45
Kilis Belediyesinden Sohbeti Toplantısı
Kilis Belediyesinden Sohbeti Toplantısı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde gerçekleştirilen sohbet toplantısının konuğu Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger oldu.
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı üzerine her hafta bir kaç mahalleden bayanları Meslek Edindirme Merkezine davet ederek mahallenin ihtiyaçları konusunda bayanlar ile sohbet ediliyor hem de konaklardaki yapılan sosyal faaliyetlerin tanıtımı yapılıyor.
Bu hafta da AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Aslan Mahallesi ve Abdioymağı Mahallesinde ki bayanlar ile bir araya gelerek istişarede bulunuldu.
(MAD-OE-Y)

03.08.2017 10:47:19 TSI
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