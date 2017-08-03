YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kilis Belediyesinden Sohbeti Toplantısı

Kilis Belediyesinden Sohbeti Toplantısı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde gerçekleştirilen sohbet toplantısının konuğu Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger oldu.

Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın talimatı üzerine her hafta bir kaç mahalleden bayanları Meslek Edindirme Merkezine davet ederek mahallenin ihtiyaçları konusunda bayanlar ile sohbet ediliyor hem de konaklardaki yapılan sosyal faaliyetlerin tanıtımı yapılıyor.

Bu hafta da AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Aslan Mahallesi ve Abdioymağı Mahallesinde ki bayanlar ile bir araya gelerek istişarede bulunuldu.

(MAD-OE-Y)



03.08.2017 10:47:19 TSI

NNNN

