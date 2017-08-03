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Piazza'da Paleontoloji sergisi düzenlenecek



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi 7-15 Ağustos tarihleri arasında, düzenleyeceği Paleontoloji sergisi ile ziyaretçilerini zaman tünelinde yolculuğa çıkaracak.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezleri, Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği işbirliği ile eğlenceli ve öğretici bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 7 - 15 Ağustos'ta Şanlıurfa Piazza'da, 22 - 29 Ağustos'ta ise Kahramanmaraş Piazza'da gerçekleştirilecek Paleontoloji sergisinde fosillerin oluşum aşamaları görülebilecek.

Bilime katkıda bulunmak, bilimsel projeleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla açılacak sergide, Tabiat ve Kültür Varlıkları Tanıtma Derneği uzmanları ziyaretçilere merak ettikleri her konuda bilgi verecek. Ziyaretçiler, sergide milyonlarca yıl önceki fosil ve taşları inceleme imkanı bulacak. Tarih severler, "taşılbilim" olarak da bilinen fosilleri veri olarak kullanıp dünyada yaşamın tarihini araştıran paleontoloji bilim dalıyla ilgili bilgiler öğrenilebilecek.

(AK-OE-Y)



03.08.2017 10:49:09 TSI

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