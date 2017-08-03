Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Simav Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Gediz'den Simav istikametine gitmekte olan Ali Ulus (51) yönetimindeki 07 LOL 67 plakalı hafif ticare araç, aynı istikamete giden Nurettin Yıldırım (57) yönetimindeki 43 EZ 725 plakalı saman balyası yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, sürücüler Nurettin Yıldırım ve Ali Ulus yaralandı.112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.(EFE)
03.08.2017 10:50:19 TSI
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