ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'daki sulama kanalları ve göletler temizleniyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:49
Van'daki sulama kanalları ve göletler temizleniyor
Van'daki sulama kanalları ve göletler temizleniyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki sulama kanalları ve göletlerde temizlik çalışması yaptı.
Van'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelmesi ve çiftçinin desteklenmesi için yoğun çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 34 iş makinesiyle ilçelerde bulunan sulama kanalları ve göletlerde bakım-onarım çalışması yapıyor. İlçe kaymakamlıklarının ve muhtarların müracaatları üzerine çalışmalarını devam ettiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bugüne kadar 13 ilçede 120 kilometre kanal ve 260 göletin temizliğini gerçekleştirdi. Kırsalda yaşayan vatandaşların çiftçilik faaliyetleri için büyük önem taşıyan sulama kanalı ve göletler, yapılan temizliğin ardından yeniden vatandaşın kullanımına sunuldu.
Temizlik ve onarım çalışmalarının ardından sulama kanallarını en verimli şekilde kullanmaya başladıklarını belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
(MSA-Y)

03.08.2017 10:51:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muradiye aniden bastıran yağmur serinletti
YEREL

MURADİYE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR SERİNLETTİ
Çaldıran'da futbol turnuvası
YEREL

ÇALDIRAN'DA FUTBOL TURNUVASI
Sanatçı Merve Özbey Van'da hayranlarıyla buluşacak
YEREL

SANATÇI MERVE ÖZBEY VAN'DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK
Kahraman'dan Korgeneral Çetin'e ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN KORGENERAL ÇETİN'E ZİYARET
Van Büyükşehir Belediyespor'dan üçüncü etap kamp dönemi
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN ÜÇÜNCÜ ETAP KAMP DÖNEMİ
Muradiye'de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

MURADİYE'DE TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Van'da eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
YEREL

VAN'DA EYLEM VE ETKİNLİKLER 30 GÜN YASAKLANDI
Müdür Görentaş'tan sebze üreticilerine ziyaret
YEREL

MÜDÜR GÖRENTAŞ'TAN SEBZE ÜRETİCİLERİNE ZİYARET
Derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL

DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
İçişleri Bakanı Soylu'dan yol talimatı
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YOL TALİMATI
Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL

VANLI HALTERCİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR
Gürpınar Belediyesinden örnek sera
YEREL

GÜRPINAR BELEDİYESİNDEN ÖRNEK SERA
Van Sağlık Müdürlüğü, adliye lojmanlarını devraldı
YEREL

VAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ADLİYE LOJMANLARINI DEVRALDI