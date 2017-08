YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret

Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul'un Ümraniye İlçe Belediye Başkanı Hasan Can, Bilecik'e gelerek Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can burada Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahlarını hayatının anlatıldığı alanda alan sorumlusu Engin Beyce Başkan Can'a bilgiler verdi.

Türbe ziyareti sonrası bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Bilecik'te bulunmaktan büyük onur ve gurur duydum. Bizleri burada Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Bey karşıladılar. Kendileriyle hoş sohbetler ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ziyaretlerde Hasan Can'a Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş eşlik etti.

03.08.2017 10:52:02 TSI

