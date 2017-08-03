ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:50
Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret
Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan Bilecik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - İstanbul'un Ümraniye İlçe Belediye Başkanı Hasan Can, Bilecik'e gelerek Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.
Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can burada Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahlarını hayatının anlatıldığı alanda alan sorumlusu Engin Beyce Başkan Can'a bilgiler verdi.
Türbe ziyareti sonrası bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Bilecik'te bulunmaktan büyük onur ve gurur duydum. Bizleri burada Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Bey karşıladılar. Kendileriyle hoş sohbetler ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan ziyaretlerde Hasan Can'a Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş eşlik etti.
(DA-AS-Y)

03.08.2017 10:52:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eski bakandan Bilecik'e ziyaret
YEREL

ESKİ BAKANDAN BİLECİK'E ZİYARET
Başkan Toçoğlu ve Başkan Yağcı bir araya geldiler
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU VE BAŞKAN YAĞCI BİR ARAYA GELDİLER
Toplum Destekli Polislerden dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı
YEREL

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLERDEN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI UYARI
Kütahya'dan madalya ile döndüler
YEREL

KÜTAHYA'DAN MADALYA İLE DÖNDÜLER
Vali Prof. Dr. Tahir Büyükakın Bozüyük'ü ziyaret etti
YEREL

VALİ PROF. DR. TAHİR BÜYÜKAKIN BOZÜYÜK'Ü ZİYARET ETTİ
Başkan Karabıyık, 1. Bölge İl Başkanları Toplantısını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN KARABIYIK, 1. BÖLGE İL BAŞKANLARI TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Piknikçiler Gölpark'ı adeta çöplüğe çevirdi
YEREL

PİKNİKÇİLER GÖLPARK'I ADETA ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ
Memur- Sen Bilecik Şubesi'nden Başkan Karabıyık'a ziyaret
YEREL

MEMUR- SEN BİLECİK ŞUBESİ'NDEN BAŞKAN KARABIYIK'A ZİYARET
Ak Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK İL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU TOPLANDI
Vali Büyükakın'a davet
YEREL

VALİ BÜYÜKAKIN'A DAVET
Vezirhan'da kutsal topraklara gidecek hacı adayları uğurlandı
YEREL

VEZİRHAN'DA KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Bayırköy Belediyesi'nden akıllı su sayaçları duyurusu
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ'NDEN AKILLI SU SAYAÇLARI DUYURUSU
Başkan Yağcı, yapımı devam eden yeni otogarda incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, YAPIMI DEVAM EDEN YENİ OTOGARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Vezirhan'da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL

VEZİRHAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR