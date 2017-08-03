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Bilecik'te saman üretimi başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - )Bilecik'te buğday hasadı sonrası saman balyalama çalışması başladı.



Hububat ekili alanlarda hasat sezonunun tamamlanmasının ardından çiftçiler kış hazırlıkları için hasadı tamamlanan tarlalarda saman yapımını hızlandırdı. Hayvancılık ve besicilik ile uğraşanları saman telaşı sardı. Hasadı tamamlanan alanlarda tarlada kalan anızlar patoz balyalama makinesi ile saman haline getirilip, balyalar halinde traktörlerin römorkuna konarak samanlıklara taşınıyor.

Bölgede saman bolluğu yaşanırken fiyatlardaki uygunluğun sebebi olarak bu yıl yağış miktarlarının yüksek olması ve buna bağlı olarak da ekin boylarının uzun kalması gösteriliyor. Bu yıl hububattan iyi verim alan üreticiler saman fiyatlarının düşük olmasından memnun olmazken, besiciler ve hayvancılık ile uğraşanlar ise bu durumdan hayli memnun olduğunu söyledi. Saman balyaları depolanıp kış mevsiminde, köylüler tarafından hayvanlara yem olarak veriliyor.

(MYB-AS-Y)



03.08.2017 10:59:10 TSI

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