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Muhtarlar çevre için yarışıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:59
Muhtarlar çevre için yarışıyor
Muhtarlar çevre için yarışıyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin ortak projesiyle mahalle muhtarları arasında atık pil toplama yarışması düzenleniyor.
30 Eylül'e kadar başvuruların devam edeceği yarışmada her ilçede en çok atık pil toplayan mahalle muhtarı belirlenerek ödüllendirilecek. İzmit'te 102 mahalle muhtarlığı bulunduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri " yarışmayla ilgili bütün muhtarlara bilgilendirme afişleri dağıtıldı. Muhtarlarımız topladıkları atık pilleri belediyemize bildirerek aldıracaklar. Yarışma ile atık pillerin çevreye atılmasının da önüne geçilmiş olunacak. Çünkü, atık pillerin içinde bulunun civa, magnezyum gibi ağır metaller çevre için büyük tehlike oluşturmaktadır. Toplanacak piller TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği) vasıtasıyla geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırılacak" dedi. Ödüllü atık pil toplama yarışmasına muhtarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
(UK-RFK-Y)

03.08.2017 10:59:58 TSI
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