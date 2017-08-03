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Van'da kütüphane üye sayısında yüzde 90 artış

03 Ağustos 2017 Perşembe, 10:59
Van'da kütüphane üye sayısında yüzde 90 artış

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 2015 yılında 9 bin 48 iken, 2016 yılında üye sayısının önceki yıla göre yüzde 90,3 artarak 17 bin 221 olduğunu söyledi.
Kütüphane istatistikleri hakkında açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli kütüphane, bin 137 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 27 bin 280 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 970 kütüphane olduğunu söyledi. Van'da ise, 503 adet örgün-yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve 11 adet halk kütüphanesi bulunduğunu dile getiren Özer Coşğun, "Muş'ta 186 adet örgün-yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve 8 adet halk kütüphanesi bulunmaktadır. Bitlis'te 171 adet örgün-yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve 7 adet halk kütüphanesi bulunmaktadır. Hakkari'de 100 adet örgün-yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ve 4 adet halk kütüphanesi bulunmaktadır" dedi.

"Van'da halk kütüphanelerindeki kitap ve üye sayısı arttı"
Van'da halk kütüphanelerine olan ilginin arttığını vurgulayan Özer Coşğun, "Halk kütüphanelerinin sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 0,6 artarak bin 137 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 18 milyon 828 bin 188'e ulaştı. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 24,1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre 2,7 azaldı. Van'da halk kütüphanelerinde 2015 yılında 115 bin 725 kitap bulunurken, bu sayı 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 8,2 artarak 125 bin 268 olurken, kayıtlı üye sayısı ise 2015 yılında 9 bin 48 iken 2016 yılında üye sayısı önceki yıla göre yüzde 90,3 artarak 17 bin 221 oldu. Muş'ta halk kütüphanelerinde 2015 yılında 123 bin 188 kitap bulunurken, bu sayı 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 129 bin 698 olurken, kayıtlı üye sayısı ise 2015 yılında 10 bin 201 iken 2016 yılında üye sayısı önceki yıla göre yüzde 2,7 azalarak 9 bin 926 oldu. Bitlis'te halk kütüphanelerinde 2015 yılında 134 bin 990 kitap bulunurken, bu sayı 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 131 bin 149 olurken, kayıtlı üye sayısı ise 2015 yılında 11 bin 102 iken 2016 yılında üye sayısı önceki yıla göre yüzde 17,7 artarak 13 bin 64 oldu. Hakkâri'de halk kütüphanelerinde 2015 yılında 72 bin 760 kitap bulunurken, bu sayı 2016 yılında önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 75 bin 380 olurken, halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısı ise 2015 yılında 4 bin 564 iken 2016 yılında üye sayısı önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 4 bin 592 oldu" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

03.08.2017 11:00:39 TSI
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