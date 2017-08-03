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Kayseri Pancar Kooperatifinden sözleşmeli tarım ve tohumluk üretimine büyük destek

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:01
Kayseri Pancar Kooperatifinden sözleşmeli tarım ve tohumluk üretimine büyük destek
Kayseri Pancar Kooperatifinden sözleşmeli tarım ve tohumluk üretimine büyük destek

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Tarımın, dünya standartlarında ve rekabetçi ortamda yapılmasını hedefleyen Kayseri Şeker'in her yıl yaklaşık 10 bin çiftçi ile şeker pancarı ekim sözleşmesi yanında hububat ve bakliyat alanlarında da çiftçilere destek sağladığı belirtildi.
2017 hasat döneminde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından bin ton sözleşmeli Aydanhanım ve Larende çeşidi arpa ile Kızıltan91 makarnalık sertifikalı buğday tohumunun üretim ve çiftçilere satışına başlandığı açıklandı. Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından ayrıca 2 bin 500 dekar danelik mısır, 3 bin 500 dekar nohut, bin 500 dekar fasulye gibi ürünlerin de sözleşmeli ekimi yapılarak bölgedeki çiftçilerin gelirine büyük katkı sağlandığı belirtildi. Öte yandan, 8 bin tonu Kayseri Şeker Pandoğa şirketi çiftlik ihtiyacı olmak üzere toplamda 18 bin ton silajlık mısır alımının gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada;
"Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi bölgelerinde hububat depolama hizmeti vermekte olan 80 bin ton kapasiteli lisanslı depo hizmeti yanında sözleşmeli tarım ile tarımsal ürünlerde verimliliğin artışı vekaliteli ürün elde edilerek çiftçinin gelirine, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması kapsamında Kayseri Şeker tarafından başlatılan üretim planlama çalışması ve şeker pancarı tarımı yapılan bölgelerde münavebe yıllarında çiftçilerinin elde ettiği diğer ürünlerin de değerini bulması çiftçiler tarafından takdirle karşılanıyor" denildi.
(TB-Y

03.08.2017 11:03:25 TSI
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