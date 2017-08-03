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Aydın AK kadınlar Temmuz ayında Türkiye 1.'si oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı, 81 ilde hayata geçirilen 'Teşkilat Performans Sistemi'nde Temmuz ayındaki performansıyla Türkiye birincisi oldu.

AKParti İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, yaptığı açıklamada; "TPS AKBİS sisteminde Türkiye birincisi olduk. Bu gururu ve mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Aydın'ın kaderini değiştirmek biz kadınların ellerinde. Bizde Aydın'ı refah dolu günlere getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 50 kişilik yönetim kurulu üyemiz ile her gün bir önceki günden daha çok çalışıyoruz. Bizler önce bir ilçenin sonra bir ilin ve son olarak da ülkemizin kaderini değiştireceğiz. AK Parti'nin kaderi ile Türkiye'nin kaderinin aynı olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ile Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın biz kadınlara olan güvenini boşa çıkarmamaya özen gösteriyoruz. İşini doğru yapanın yardımcısı Allah'tır düsturunu istikamet levhası gibi taşıyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin yanında ve yakınındayız. Bizleri görmek isteyen hiç kimseyi kırmıyoruz milletimizin derdiyle dertleniyor, sevinciyle bizlerde mutlu oluyoruz. Bu dava, muhabbettir, sevdadır, iştiyaktır, haktır. Bu dava bizlerin aşkıyla doğdu, bizlerin aşkıyla yaşayacaktır. Çalışan tüm ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

(MB-Y)



03.08.2017 11:05:04 TSI

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