Simav Eynal Kaplıcaları'na butik otel
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları'na yapılması planlanan butik otel için düğmeye basıldı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 2 bin 396 metrekare alana yapılacak olan butik otelin 24 Ağustos'ta ihaleye çıkacağını belirtti. Özkan, "Plan ve projeleri hazırlanan Butik Otel 60 yatak kapasiteli olarak, 30 oda, 50 kişilik yemek salonu, bay ve bayan ayrı iki adet sauna, 2 adet Türk hamamı, 2 adet termal havuz, fitness salonu, 60 kişilik toplantı salonu, lobi, mutfak ve depolar ile dinlenme alanlarından oluşacak. Simav'ımıza hayırlı olsun " dedi. (MEİ-EFE)
03.08.2017 11:06:27 TSI
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