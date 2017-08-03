YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav Eynal Kaplıcaları'na butik otel

Simav Eynal Kaplıcaları'na butik otel



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları'na yapılması planlanan butik otel için düğmeye basıldı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 2 bin 396 metrekare alana yapılacak olan butik otelin 24 Ağustos'ta ihaleye çıkacağını belirtti. Özkan, "Plan ve projeleri hazırlanan Butik Otel 60 yatak kapasiteli olarak, 30 oda, 50 kişilik yemek salonu, bay ve bayan ayrı iki adet sauna, 2 adet Türk hamamı, 2 adet termal havuz, fitness salonu, 60 kişilik toplantı salonu, lobi, mutfak ve depolar ile dinlenme alanlarından oluşacak. Simav'ımıza hayırlı olsun " dedi. (MEİ-EFE)



03.08.2017 11:06:27 TSI

NNNN

