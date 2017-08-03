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Görme Engelliler Futsal müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Görme Engelliler Futsal Yükselme Gurubu Müsabakaları Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ev Sahipliğinde Anafartalar Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı.

Müsabakaların Açılış programına Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, Görme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Çanakkale Görme Engelliler İl Temsilcisi Akif Telli Antrenörler ve Sporcular katıldı. B2 B3 Görme Engelliler Futsal Yükselme Gurubu Müsabakalarına 16 İlden yaklaşık 160 sporcu katılırken müsabakalarda 1-2 olan takımlar seneye 2 ligde mücadele edecekler.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Sedat Bektaş, yaptığı açılış konuşmasında, "3 senedir üst üste Federasyonumuzun organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve bundan sonraki yıllarda da organizasyonları devam etmesini diliyoruz. Bu anlamda Federasyon Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonları ilimizde yaptıkları için müsabakaların centilmenlik duygusu içeresinde, birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde, dostluk ve arkadaşlık içeresinde geçmesini diliyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, "Biz Engelliler olarak Türkiye Görme Engellileri olarak, biz üreteceğiz. Ürettiğimiz zaman sağlıklı bireylere de örnek olacağız. Ülkemizi Uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi ana hedef olarak belirledik" dedi. Açılış konuşmalarının ardından B 2 B 3 Görme Engelliler Futsal Yükselme Gurubu Müsabakaları oynanan ilk karşılaşmalarla başladı.

(GD)



03.08.2017 11:07:41 TSI

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