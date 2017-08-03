YEREL HABERLER / AMASYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Savaş ve Kültür Sempozyumu'nda özet gönderimi 15 Ağustos'a uzatıldı

Savaş ve Kültür Sempozyumu'nda özet gönderimi 15 Ağustos'a uzatıldı



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu özet gönderim süresinin 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumda nedenleri ile sonuçları oldukça değişken ve karmaşık olan savaş gerçekliğinin kültürel boyutlarıyla ele alınması planlanıyor.

Sempozyumun ana çerçevesini sosyal bilimlere yansıma biçimiyle savaş olgusunun oluşturduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, "Sempozyum, savaş olgusunu, tarih, felsefe, din, sosyoloji, siyaset, hukuk, edebiyat, uluslararası ilişkiler, psikoloji, eğitim ve antropoloji başta olmak üzere sayısız disiplin çerçevesinde ele alıp, kültürel boyutlarıyla irdeleme çabasındadır" dedi.

Orbay, "Bu sempozyumda sunulan bildiriler, hakem sürecinden geçtikten sonra özet kitabı olarak yayımlanacaktır. Ayrıca tam metinler gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak da yayımlanacaktır. Katılımcılar tarafından gelen yoğun istek üzerine özet gönderim süresi 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilim insanlarını, araştırmacıları ve konuya ilgi duyanları sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



03.08.2017 11:10:49 TSI

NNNN

