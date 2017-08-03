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Vali Aktaş Ilgaz'da



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, hayırlı olsun ziyaretlerinin ardından ilk ilçe gezisini Ilgaz'a yaptı.

Vali Bektaş'ı Ilgaz Kaymakamlığı önünde Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, İl Genel Meclis Üyesi Harun Tosyalıoğlu, daire amirleri ve İlçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık makamında Kaymakam Muhammed Gürbüz'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Hamdi Bilge Aktaş yaptığı ziyaretten memnuniyetini dile getirerek ilçeden ayrıldı.

Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, "Sayın Valimize ilçemize yapmış olduğu bu nazik ziyaretten dolayı şahsım ve Ilgazlı vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Ilgaz için en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

(RD-SLH-Y)



03.08.2017 11:14:01 TSI

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