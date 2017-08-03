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Hayvan sevklerinde denetimler sıklaştırıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Emniyet Amirliği Trafik ekiplerinin, ilçeye giriş çıkış yapan hayvan denetimlerini, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle daha da sıklaştırdığı bildirildi.

Trafik ekipleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Aslanapa giriş ve çıkış yolunda hayvan yüklü araçları durdurup, araçların evrakları, kurbanlık hayvan sayıları, veteriner sağlık raporu, büyükbaş hayvanlara ait pasaportlar ve kulak küpelerini kontrol ediyor.

Aslanapa Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Tacettin Işık, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban sevkiyatının arttığını ifade ederek, "Hayvan nakli yapan araçlarda dikkat ettiğimiz hususlar, büyükbaş hayvanların pasaportları, nakil yapılıyorsa veteriner sağlık raporları, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgeleri ve yine nakilde veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı. Ayrıca hayvanların kulak küpesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kurbanlıkların hayvan refahı kurallarına uygun olarak yüklenip yüklenmediğini kontrol ediyoruz" dedi.

Trafik ekipleri ise, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri artırdıklarını belirterek, "Her yıl Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik uygulamalarımızı artırdık.

Özellikle uzak yerlerden ilçemize giren araçlar üzerinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu denetimlerimizi İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü veteriner hekimler ile koordineli olarak yürütüyoruz. Onlar hayvanların kurbana hazır olup olmadığı yönünde incelemelerde bulunuyorlar. Her hayvanın bilindiği üzere pasaportları ve diğer inceleme işlemlerini yapıyorlar. Biz de araçların fenni muayenesi, trafik yönetmeliğine göre uygun halde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu denetimlerimizi bayram arifesine kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandılar.(YD-EFE)



03.08.2017 11:14:24 TSI

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