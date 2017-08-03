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Kaymakam Kadir Yurdagül: Çocuklarımız her alanda en iyi olmalıdır



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar Kaymakam Kadir Yurdagül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Çavdarhisar Ortaokulu, Hacıkebir Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda yaz okulu öğrencileriyle buluştu.

Kaymakam Yurdagül, devam etmekte olan yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları hakkında, okul idarecileri ve kurslarda görevli öğretmenlerden bilgi aldı. Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından, kurslarda öğrenim gören öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, ''Geleceğimizin teminatı olan siz değerli çocuklarımız, sporda, kültürde, din eğitiminde her alanda kendisini göstermeli ve en iyi olmalıdır. Millet ve gençlik olarak kendimize güveneceğiz ve geleceğimize umutla bakacağız. Bu yaz kurslarımızda eğitim alan çocuklarımızın aldıkları eğitimlerle ülkemize, memleketimize, ilçemize, ilimize faydalı birer birey olarak yetişeceklerini düşünüyor, bu kurslarımızda eğitim veren tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.(YD-EFE)



03.08.2017 11:16:22 TSI

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