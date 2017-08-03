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Adana Heyeti Ankara'da

- Vali Demirtaş, AK Parti Adana milletvekilleri, belediye başkanları, kamu ve STK temsilcilerinden oluşan heyet, AB Bakanı Ömer Çelik ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret etti



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ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana milletvekilleri, belediye başkanları, kamu ve STK temsilcilerinden oluşan heyet, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar, Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "Adana Heyeti" Ankara'da AB Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret etti.

İlk olarak Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik'i ziyaret eden 'Adana Heyeti' ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten AB Bakanı Ömer Çelik, Adana için önümüzdeki dönemde yapacaklarını kapsamlı bir biçimde değerlendirdiklerini söyledi.

Ziyarette, AB Bakanı Ömer Çelik "Birlik ve beraberlik içinde Adanamızın standartlarını yükseltmek için ortak akıl üretmeye devam edeceğiz. İnsanımızın yaşam kalitesini yükseltmek birinci hedefimiz" dedi.

Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında kentin gelişip kalkınması doğrultusunda gösterdiği ilgi ve duyarlılığın yanı sıra, Adana'nın sorunlarının çözümü noktasında gösterdiği çaba ve duyarlılıktan dolayı AB Bakanı Ömer Çelik'e teşekkür etti.



Bakan Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret

Adana Heyeti, AB Bakanı Ömer Çelik'i ziyaretin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu, makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik konusunun, toplumun tamamını ilgilendirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu yeni görevinden dolayı tebrik ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu ve başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı konuşmada, Adana doğumlu olmasından dolayı kentin sosyal ve ekonomik durumunu yakından bildiğini söyledi ve Bakanlığın tüm birimleri olarak, üstlendikleri görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmede gayret göstereceklerini ifade etti.



Adana'da istihdamın arttırılması

Vali Mahmut Demirtaş'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na, Adana Valiliği olarak kentteki çalışma yaşamı ve istihdamın arttırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiği ziyaret, heyette bulunanların dilek ve temennisiyle son buldu.



Adana heyeti akşam yemeğinde

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara'da bulunan Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, Mehmet Şükrü Erdinç, Necdet Ünüvar, Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu "Adana Heyeti" ile akşam yemeğinde bir araya geldi.



Adana'ya destek artacak

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu, Adana Heyeti ile birlikte gerçekleştirdikleri akşam yemeği, Adana'nın daha da gelişmesi ve kalkınması, kentin mevcut projelerinin tamamlanması ile yeni projelerin desteklenmesi konusunda fikir birliğine varılarak, karşılıklı sohbet içerisinde devam etti.

(ELF-Y)



03.08.2017 11:19:00 TSI

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