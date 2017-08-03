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ESOGÜ HAMER Halk Oyunları Ekibi Polonya'da



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Halk Oyunları ekibi, Polanya'da düzenlenen "5. Uluslararası Folklor Festivali"nde Türkiye'yi temsil ediyor.

ESOGÜ HAMER Müdürü Öğr. Gör. M. Tekin Koçkar'ın kafile başkanlığını yaptığı ESOGÜ HAMER Halk Oyunları Ekibi, Polonya'nın Ozarow Mazowiecki kentinde 02 Ağustos 2017 Çarşamba günü başlayan ve 06 Ağustos 2017 Pazar gününe kadar devam edecek olan "5. Uluslararası Folklor Festivali"nde ülkemizi temsil ediyor. Festivale ev sahibi Polonya'nın yanı sıra Meksika, Belarus, Türkiye ve Hırvatistan'dan halk oyunları ekipleri katılıyor.

(İHA-AS-Y)



03.08.2017 11:21:15 TSI

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