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Seka 50. Yıl Spor salonu yenilenecek



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka 50. Yıl Spor salonunda tadilat çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yıllardır çeşitli spor organizasyonlarına ve antrenmanlarına hizmet eden Seka 50. Yıl Spor Salonu'nda bir dizi çalışma gerçekleştirerek, yenileyecek. Kağıtspor'un Yaz Okulları başta olmak üzere okulların ve kurumların aktivite düzenledikleri Seka 50. Yıl Spor Salonu, tabanından tavanına kadar elden geçirilecek. Batı Terminali yanında yer alan spor salonu onarım ve tadilat çalışmalarının ardından daha kullanışlı hale gelecek.

Çalışma kapsamında salonun ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri yenilenecek. Tuvalet ve soyunma odaları bölümlerinde tadilat çalışması yapılacak. Pencere doğramaları yenilenecek olan spor salonunda, çatı tadilat çalışması da gerçekleştirilecek. Salonun giriş kısmına yağmurdan korumak amacıyla sundurma yapılacak. Çalışmada ayrıca saha kısmına cila uygulanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka 50. Yıl Spor Salonunda bakım, onarım ve tadilat işlerinin yapılması için ihale düzenleyecek. 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek olan ihale oturumu saat 09.30'da yapılacak.

(GY-Y)



03.08.2017 11:23:06 TSI

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