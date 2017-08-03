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MHP'li belediye başkanlarından Bahçeli'ye hizmet brifingi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP'li ilçe belediye başkanları ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Adana'da birlik ve beraberlik ruhunun hakim olduğunu ifade eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bakanlıklarda yapılan görüşmeler hakkında MHP Lideri Bahçeli'ye bilgi verirken, "Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Kalesi Adana'da üç hilal sancağını gururla dalgalandırıyor, Milliyetçi Belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımızı aziz biliyor, adil hizmet ediyoruz" dedi.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Valiliği öncülüğünde Belediye Başkanları, STK ve Oda Başkanları ile birlikte Adanalı Bakanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'i ziyaret ettiklerini, kentin sorunları ve çözüm yolları noktasında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Adana'da hizmet noktasında tüm ilçe belediye başkanları ile birlik ve beraberlik ruhu içerisinde çalıştıklarını, kentte yaşayan her vatandaşı aziz bilerek hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Sözlü, "2014'te Milliyetçi Ülkücü Hareketin Kalesi'nin burçlarına diktiğimiz üç hilal sancağını gururla dalgalandırıyor, Milliyetçi Belediyecilik gereği gerek kırsalda gerekse merkez ilçelerimizde tüm vatandaşlarımıza adil hizmet götürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye başkanlarına çalışmalarında başarılar dilerken Adanalı hemşehrilerine selam gönderdi.

(ELF-Y)



03.08.2017 11:23:13 TSI

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