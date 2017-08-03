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Asimder'den Iğdır Valisi Ünlü'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Oluz, Erhan Hacıkasımoğlu, Erkan Fırat, İş adamı Bahattin Aras, Gençder Başkanı Muharrem Yavçin ve yardımcısı Hangül Yıldız ile birlikte Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Asimder Genel Başkanı Gülbey, "teşkilat olarak 2002 yılından beri bölgemizde ve uluslararası arenada sözde Ermeni iddiaları ve yalan makinesine dönüşen Ermeni lobisinin iftiralarına karşı halkımızın bilinçlenmesi ve sadece gerçek yaşanmış tarihi öğrenmeleri için faaliyetler yapmaktayız. Birinci Dünya savaşı döneminde 1915-1918 yıllarında bölgemizde Ermeni çeteleri katliam yapmışlardır. Şehrimizde her evde bu katliamları içeren olaylar nesilden nesillere anlatılmaktadır. Biz Asimder olarak bu gerçek yaşanmış tarihi her platformda anlatacağız. Şehrimize sınır olan Ermenistan'la ilişkilerimizin düzelmesi için 1915 olayları yalanlarından vazgeçip, sınırlarımızı tanımaları gerekir. Özellikle Ağrı Dağını kendi para ve diğer resmi evraklarda sembol olarak kullanmaktan vazgeçmedikçe, sınırlarımızın açılmasını istemiyoruz. Sizin nezdiniz de Valiliğimizden de isteğimiz, devlet politikamız olan sözde Ermeni olayları hakkında teşkilatımızın desteklenmesidir. Ayrıca yeni göreviniz de hayırlı olsun" dedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, "Iğdır'a gelmeden önce de Asimderi basından biliyordum. Uluslararası arenada faaliyet gösteren aktif bir sivil toplum kuruluşunun şehrimizde oluşu bizleri de memnun etmiştir. Sözde Ermeni meselesinde devletimizin tutumu ve söylemi bellidir. Bizde Valilik olarak bu politikamız çerçevesinde yardımcı olmaya hazırız. Ziyaretiniz şahsımı mutlu ve memnun etmiştir" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Valisi Enver Ünlü'ye Türk-Azerbaycan bayrakları ve dernek flamasının bulunduğu masa bayrağı ile Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.

(ET-Y)



03.08.2017 11:26:03 TSI

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