YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Prof. Dr. Kuşpınar, Uluslararası Ulema Konferansında baş konuşmacı oldu

Prof. Dr. Kuşpınar, Uluslararası Ulema Konferansında baş konuşmacı oldu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İslam ve Medeniyet İhyası" temasıyla gerçekleştirilen Uluslar arası Ulema Konferansı'na baş konuşmacı olarak katıldı.

26-30 Temmuz tarihleri arasında Malezya'nın Başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Uluslararası Ulema Konferansı "İslam ve Medeniyet İhyası" temasıyla gerçekleştirildi. 40'a yakın ülkeden ilim adamının katıldığı konferansta Türkiye, Malezya ve Güney Afrika'dan üç baş konuşmacı, katılımcıları bilgilendirdi. Programa Türkiye'den baş konuşmacı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar katıldı. Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) yerleşkesinde gerçekleştirilen programda ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Kuşpınar, Hz. Mevlana'nın insan ve insan doğası üzerindeki fikirlerinin günümüzdeki İslam Dünyası ve insanlık için önemini anlattı. Konuşmasının başında, Batı dünyasındaki önemli düşünürlerin insana bakışını özetleyen Prof. Dr. Kuşpınar, İslam düşüncesindeki genel insan anlayışını değerlendirip, İslam'ın irfan kültüründeki insanın manevi dünyası ve tabiatı konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

Kur-an'ı Kerim ve Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu insanın, yaratılış gayesine uygun olarak Mevlana'nın başta Mesnevisi olmak üzere diğer eserlerinde de anlattığı "insan-ı kâmil" kavramıyla modern dünyamızdaki evrensel insan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Prof. Dr. Kuşpınar, "Mevlana'nın pergel metaforuyla anlattığı bir ayağı İslam-iman-ihsan derinliğinde sağlamca duran diğer ayağı ile de Allah'ın yarattığı her türlü insan ve mahlûk ile adalet ve rahmet ilişkisi içerisinde hayatını devam ettiren, bir halife olarak sorumluluk ve hesaba çekilme bilinciyle ebedi saadetini hedefleyen bir 'insan-ı kâmil' portresi, bugün insanlığın birçok problemlerine çözüm getirecek adeta bir irfan reçetesidir" dedi.

Program kapsamında Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve diğer baş konuşmacılarla Malezya Başbakan Yardımcısı Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi İslam dünyasında ilim ve hikmet alanında ortaklaşa neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Hamidi, Malezya Dünya Tasavvuf Merkezi'ni kuracaklarını ve Uluslararası Tasavvuf Dergisini hazırlayacaklarını vurguladı.

Program farklı İslam ülkelerinin katılımlarıyla sahnelenen sema ve dini musiki icrasıyla sona erdi.

(AH-Y)



03.08.2017 11:28:40 TSI

NNNN

