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Adana Demirspor'un efsanesi Muharrem Gülergin anılacak

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:29
Adana Demirspor'un efsanesi Muharrem Gülergin anılacak

ADANA (İHA) - Adana Demirspor'un efsane ismi Muharrem Gülergin kabri başında anılacak.
Adana Demirspor Adana Demirspor'un efsane futbolcusu, yöneticisi Muharrem Gülergin ölümünün 22'inci yıldönümü dolayısıyla Asri Mezarlıkta 7 Ağustos Pazartesi günü saat 11:00'de anılacak.
Adana Demirspor Kulübü Basın Sözcüsü M. Önder Kaypak, "Muharrem Gülergin gibi büyük bir spor adamının Adanalı olması göğsümüzü kabartıyor. Onu anacağımız bu önemli günde bütün spor dostlarını ve Adana Demirspor taraftarlarını bir arada görmek istiyoruz" diyerek, tüm spor camiasını anma törenine davet etti.

Muharrem Gülergin kimdir?
1924 doğumlu olan Muharrem Gülergin, demiryolcu bir babanın 4 çocuğundan ikincisidir. 1940 yılında kurulan Adana Demirspor kulübünde ilk yılından itibaren futbolcu, yüzücü, sutopu oyuncusu ve atlet olarak 4 branşta hizmet vermiş, yüzme ve sutopu branşlarında milli takım kaptanlığına kadar yükselmiştir. 1957 yılında futbolu, 1962 yılında ise sutopunu bırakarak jübile yapan Gülergin, sırasıyla Adana il yüzme ajanlığı, yüzme-sutopu milli takımları teknik menajerliği, Adana Demirspor futbol takımı teknik direktörlüğü ve Adana Demirspor kulübü yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1972-73 sezonunda Adana Demirspor'u birinci lige çıkaran teknik adam olan Gülergin, Fatih Terim'in yetişmesinde de pay sahibidir. Evli ve üç çocuk sahibi olan Gülergin, 7 Ağustos 1995 tarihinde Adana'da hayatını kaybetti.
(ELF-Y)

03.08.2017 11:30:29 TSI
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