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Alayunt, Perli ve Geven mahallelerine kültür evi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Alayunt, Perli ve Geven mahallelerinde yapımı devam eden kültür evlerinde incelemelerde bulundu.

Kültür evlerinin 1 milyon 228 bin liraya mal olduğunu belirten Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesinin başlatıp da bitiremediği veya yarım kalan hiçbir proje yok" dedi.

Kültürel evleriyle ilgili bilgi veren Başkan Saraçoğlu "İnşallah önümüzdeki aylarda da yeni kurulan mahallelerimizde Kültür Evleri ihalesine çıkacağız. Bu Kültür Evleri bizim için çok çok önemli. Geçmiş dönemde yapımlarına başlanan bu evler çok amaçlı olarak kullanılıyor. Bu evlerimizin mimarilerini de geçmiş kültürümüze uygun, Selçuklu-Osmanlı ve Modern mimari ile yapılıyor. Kültür Evlerimizin içerisinde olarak kullanabileceği büyük bir salon var. Arkasından, gelin hazırlama veya dinlenme odası dediğimiz bir oda mevcut. Hem bayanlar hem de erkekler için mescit ve tuvaletleri bulunuyor. Bazı mahallelerimizde ise vatandaşlarımızın ekmek yapabilecekleri fırınlar, bazılarında da misafirhane gibi kullanılacak bölümler yer alıyor" şeklinde konuştu.

Alayunt, Perli ve Geven Mahallelerine yapılan Kültür Evlerinin maliyetinin 1 milyon 228 bin lira olduğuna dikkat çeken Başkan Saraçoğlu, Kütahya Belediyesinin başlatıp bitiremediği ve ya yarım kalan hiçbir projenin olmadığına dikkat çekerek, "4'üncü ayda ihale edilmişti, 12'inci ayda inşallah teslim alacağız. Ancak müteahhitlerimiz hızlı çalışıyor. Belki de daha erken teslim alacağız. Belediye olarak yaptığımız bütün işlerimizi gününden önce bitirme gayreti içerisindeyiz . Başka kurumlar gibi ihaleleri yarım bırakıp uzatma gibi bir durumumuz yok. Bizim Fen işlerimiz işi zamanında takip ediyor ve biz de paralarımızı zamanında ödüyoruz. Bu nokta itibariyle şu ana kadar Kütahya Belediyesinin başlatıp da bitiremediği veya yarım kalan hiçbir proje yok" diye konuştu.

Perli Mahallesinde yapılan Kültür Evinin inşaatını da gezen Başkan Saraçoğlu, mahalle sakinleri ile sohbet etti. İncelemeler esnasında konuşan Perli Mahalle Muhtarı Hüseyin Tan, "Mahalle olduğumuzdan bu yana, hizmeti ilk defa Başkanımız Kamil Saraçoğlu'ndan gördük. Kütahya'ya uzaklığımız 5 kilometre olmasına rağmen, bugüne kadar maalesef hizmet alamamıştık. Düğün salonları, su depoları ve futbol sahaları aklınıza ne geliyorsa bu dönemde yapıldı. Biz başkanımızın her zaman arkasındayız. Sonuna kadar, her zaman destekçi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuklu, Osmanlı ve modern mimarilerden esinlenerek yapılan kültür evleri, toplantı ve ya düğün salonu olarak kullanılabilecek. Yüzde 45'i tamamlanan kültür evlerinde, toplantı salonları, gelin hazırlama ve dinlenme odaları, hem bayanlar hem de erkekler için mescit ve tuvaletleri bulunuyor.

Bazı mahallelerde ise vatandaşların ekmek yapabilecekleri fırınlar ve misafirhaneler de yer alıyor. (EFE)



03.08.2017 11:33:00 TSI

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