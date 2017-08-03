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Kuşadası Körfezi'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:31
Kuşadası Körfezi'nde 37 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde 37 kaçak göçmen yakalandı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Saat: 06.40 sıralarında Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan Yuninastın'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halindeki bir kaçak göçmen botu tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisinde 12'si çocuk, 11'i kadın toplam 37 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından Aydın il Göçmen Bürosu'na teslim edildi.
(ZH-MB-Y)

03.08.2017 11:33:01 TSI
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