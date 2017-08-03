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Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi
Sungurlu şehir stadyumda sona gelindi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesine yapılan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımıı devam ediyor.
Bahçelievler Mahallesi Belediye Toplu Konutları Hayat Yolu Parkı yanına yapılan şehir stadyumunda çalışmalar sona gelindi. Granül dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından kale direkleri ve yedek kulübeleri yerleştirildi.
Önümüzdeki günlerde tribün direkleri güçlendirme işlemlerinin yapılacağı, daha sonra çevre düzenlemesi ve taşkın koruma duvarlarının da yapılması ve 1.500 kişi kapasiteli şehir stadyumu Sungurlu halkının hizmetine sunulacağı öğrenildi.
(SŞ-BÖ)

03.08.2017 11:34:08 TSI
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