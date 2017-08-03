YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tarihi Beşevler mutlu anlara ev sahipliği yapıyor

Tarihi Beşevler mutlu anlara ev sahipliği yapıyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan ve kent dokusunun nadide örneklerinden olan tarihi Beşevler, yeni evli çiftlerin hem fotoğraf çekimi hem de düğün organizasyonlarında ilgi odağı haline geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve mimari özellikleri ile Tekirdağ eski kent dokusunun en güzel örneklerinden biri olan Tarihi Beşevler'in kamulaştırılması ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında uygulama projeleri hazırlandı ve onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları sonucunda Beşevler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleri olma statüsünü kazanarak hem Tekirdağlılara hem de yerli ve yabancı turistlere butik otel, restoran, cafe ve bistro olarak hizmet vermeye başladı.



Evlenecek çiftlerin gözde mekanı haline geldi

Tarihi Beşevler, tüm bu özelliklerinin yanında şimdi de evlenecek çiftlerin gözde mekanı haline geldi. Yaz ayları ile birlikte artış gösteren düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan tarihi Beşevler, aynı zamanda ahşap mimarisi sayesinde yeni çiftlerin düğün fotoğrafları için de seçtikleri adres oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, turizmin beş önemli vizyon maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Tarihi Beşevler, gerek mimari yapısı gerek de barındırdığı tarihi dokusu ile Tekirdağ'ın önemli değerleri arasında. Biz, Beşevler'de restorasyon çalışmalarını başlattığımızda kentimizin turizmi için önemli bir adım attığımızın farkındaydık. Nitekim öyle de oldu, evlerimiz hem Tekirdağlıların hem de kentimize gelen misafirlerimizin uğrak mekanlarından biri haline geldi. Fakat bizim tahmin etmediğimiz bir konu vardı ki, o da yeni çiftlerimizin mutluluklarını ölümsüzleştirmek için bu mekanı tercih etmeleri. Gençlerimizin düğün merasimleri ve fotoğraf çekimleri için Tarihi Beşevler'i tercih ettiklerini gördükçe yaptığımız işin anlamı daha da artıyor" dedi.

(SK-MEF-Y)



03.08.2017 11:35:55 TSI

NNNN

