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Tarihi Beşevler mutlu anlara ev sahipliği yapıyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:33
Tarihi Beşevler mutlu anlara ev sahipliği yapıyor
Tarihi Beşevler mutlu anlara ev sahipliği yapıyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan ve kent dokusunun nadide örneklerinden olan tarihi Beşevler, yeni evli çiftlerin hem fotoğraf çekimi hem de düğün organizasyonlarında ilgi odağı haline geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve mimari özellikleri ile Tekirdağ eski kent dokusunun en güzel örneklerinden biri olan Tarihi Beşevler'in kamulaştırılması ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında uygulama projeleri hazırlandı ve onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmaları sonucunda Beşevler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleri olma statüsünü kazanarak hem Tekirdağlılara hem de yerli ve yabancı turistlere butik otel, restoran, cafe ve bistro olarak hizmet vermeye başladı.

Evlenecek çiftlerin gözde mekanı haline geldi
Tarihi Beşevler, tüm bu özelliklerinin yanında şimdi de evlenecek çiftlerin gözde mekanı haline geldi. Yaz ayları ile birlikte artış gösteren düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapan tarihi Beşevler, aynı zamanda ahşap mimarisi sayesinde yeni çiftlerin düğün fotoğrafları için de seçtikleri adres oluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, turizmin beş önemli vizyon maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Tarihi Beşevler, gerek mimari yapısı gerek de barındırdığı tarihi dokusu ile Tekirdağ'ın önemli değerleri arasında. Biz, Beşevler'de restorasyon çalışmalarını başlattığımızda kentimizin turizmi için önemli bir adım attığımızın farkındaydık. Nitekim öyle de oldu, evlerimiz hem Tekirdağlıların hem de kentimize gelen misafirlerimizin uğrak mekanlarından biri haline geldi. Fakat bizim tahmin etmediğimiz bir konu vardı ki, o da yeni çiftlerimizin mutluluklarını ölümsüzleştirmek için bu mekanı tercih etmeleri. Gençlerimizin düğün merasimleri ve fotoğraf çekimleri için Tarihi Beşevler'i tercih ettiklerini gördükçe yaptığımız işin anlamı daha da artıyor" dedi.
(SK-MEF-Y)

03.08.2017 11:35:55 TSI
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