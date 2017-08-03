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Bakan Eroğlu yarın Ağrı'ya geliyor



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AĞRI (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 100 milyon Türk lirası tutarındaki 8 müjde ile Ağrı'ya geliyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ağrı programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 7 adet tesis ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılacak 1 adet tesisin temelini atacak. Bakan Eroğlu, yarın günü Ağrı'da düzenlenecek olan toplu temel atma merasimi ile 100 milyon lira yatırım bedelli 8 adet tesisin temelini atacak. Veysel Eroğlu, saat 09.30'da Valilik önünde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Patnos İçmesuyu Arıtma Tesisi, Taşlıçay Derecek Barajı, Patnos Yeşilhisar Göleti, Patnos Yukarıgöçmez Barajı ile 3 adet sulama tesisinin temelini atacak.

'Ağrı'ya 100 milyon TL'lik 8 tesis'

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, aynı merasimde OGM tarafından ağaçlandırma ve ormancılık projesi adı altında yapılacak 1 adet tesisin de temelini atacak. Ağrı'da 5 aileye gelir getirici tür sertifikası verecek olan Prof. Dr. Eroğlu badem, sarıçam, karaağaç fidanlarından oluşan toplam 2 bin 500 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak. Bakan Eroğlu, tarafından temeli atılacak İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Patnos İlçesinin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanacak. 14 bin 690 dekar zirai arazi suya kavuşacak. 4,5 milyon metreküp su biriktirilecek.

'Ağrı'ya Son 4 Yılda 427 Milyon TL'lik 44 müjde!'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 18 Mayıs 2014 ve 9 Ekim 2016 tarihlerinde Ağrılılara verdiği 395 milyon TL'lik 36 müjdeye ilave olarak 32 milyon lira yatırım bedeline sahip 8 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Ağrılılara toplam 427 milyon TL'lik 44 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında sulama tesisleri, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi verilmesi ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kurulumu yer alıyor.

(AS-AA-Y)



03.08.2017 11:38:14 TSI

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