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Tavşanlı'da kurbanlık boğa sahibini yaraladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:37
Tavşanlı'da kurbanlık boğa sahibini yaraladı
Tavşanlı'da kurbanlık boğa sahibini yaraladı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın tavşanlı ilçesinde kurbanlık boğa sahibini boyruz darbesiyle yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt mahallesinde kurbanlık için aldığı boğasını otlatmak için mahallesindeki otluk alana çıkartan Fatma Çömez, (77) dananın huysuzlaşmasından kendisini yaraladığını söyledi.
Fatma Çömez, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Fatma Çömez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan boğa da komşuları tarafından sakinleştirilip yerine bağlandı.(Tİ - EFE)

03.08.2017 11:38:34 TSI
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