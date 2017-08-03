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Minik sporculara çocuk hakları eğitimi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:38
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi
Minik sporculara çocuk hakları eğitimi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi tarafından Akdeniz Karacailyas Spor Kulübü'ne kayıtlı sporculara çocuk hakları konusunda eğitim verildi.
Yaklaşık 70 sporcu çocuğun katıldığı eğitim etkinliğinde konuşan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF tarafından ortaklaşa yürütülen 'Çocuk Hakların Gözüyle Sosyal Uyum Eğitimleri' projesi kapsamında. il genelinde okulların tatil olmasını da fırsat bilerek çalışma yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda, çocuklara boş zamanlarında hakları konusunda bilgiler verdiklerini kaydeden Sarı, "Amacımız çocuklarımıza haklarını öğrenmelerini sağlamanın yanında milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayı öğretmek ve birlikte yaşama kültürünü çocuklarımıza kazandırmaktır" dedi.
Sarı, çocuk hakları alanında Mersin'in en başarılı iller arasında yer aldığını ifade ederek, temel hedeflerinin çocuklara karşılaşabilecekleri riskler ve hakları konusunda küçük yaşta eğitimlerini yaygınlaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.
(HSK-Y)

03.08.2017 11:40:23 TSI
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