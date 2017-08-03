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Vali Köşger; "İstihdam imkanının bulunduğu bir ilde işsizliğin olmaması gerekir"

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:41
Vali Köşger; "İstihdam imkanının bulunduğu bir ilde işsizliğin olmaması gerekir"
Vali Köşger; "İstihdam imkanının bulunduğu bir ilde işsizliğin olmaması gerekir"

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısındaki konuşmasında, iş imkanının bulunduğu Aydın'da, normalde işsizliğin olmaması gerektiğini belirtti.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 3. Olağan Toplantısı toplantısı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında, gerçekleştirildi.
Aydın ilinin iş gücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacının görüşüldüğü toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'ın kapasitesi olan bir il olduğunu, burada işsizliğin olmaması gerektiğini belirtti.
Vali Köşger konuşmasında "Bu kadar verimli çeşitli alanlarda istihdam imkanının bulunduğu bir ilde normalde işsizliğin olmaması gerekir. Aydın dünden beri dışarıdan iş gücü emek ithal eden bir il. Ama işin gerçek boyutta olmadığını kısa süredeki müşahit ettiğimiz problemlerden biri olarak ortaya koyabiliriz. Bunda temel sebep iş gücü piyasasının niteliklerinin arttırılması ile iş talep eden işçi talep eden piyasanın taleplerinin tam manası ile örtüşmemesinin bir sonucu olduğunu değerlendiriyoruz. Sanayicimiz, iş gücü talep eden firma sahipleri nitelikli iş gücü istiyor. Ancak maalesef piyasada ne iş olsa yaparım diyen ve vasfı bulunmayan bir miktar insanımızda işsizlik sıkıntısı çekiyor. Bu bağlamda İl İstihdam Kurulumuza iş gücü piyasasını birbiriyle örtüştürmek ve iş emek piyasamızı daha nitelikli hale getirebilmek için önemli fonksiyonlar düşüyor. Bugün burada iş piyasası ile yapılan çalışmaların bir sunumunu izleyeceğiz. Bu sunumla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Buna dair kararlar aldıktan sonra toplantımızı sonlandıracağız" dedi.
Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali yardımcısı Abdullah Arslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ADÜ Rektörü Prof.Dr. Cavit Bircan, İşkur İl Müdürü Rahmi Terzi ve daire müdürleri katıldı.
(OD-MB-E)

03.08.2017 11:43:45 TSI
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