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Gençlik Spor İl Müdürü Alp'ten Avrupa 3'ncüsü Uskun'a tebrik

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:41
Gençlik Spor İl Müdürü Alp'ten Avrupa 3'ncüsü Uskun'a tebrik
Gençlik Spor İl Müdürü Alp'ten Avrupa 3'ncüsü Uskun'a tebrik

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında Avrupa 3'ncüsü olan Ağrılı Gülnaz Uskun'u makamında ağırlayarak tebrik etti.
Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında 3'ncü olmanın da çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Alp, başarılı bir performans ortaya koyan Milli sporcu Gülnaz Uskun'u ve antrenörü Ramanzan Yardımcı'yı kutladı.
(AS-AA-Y)

03.08.2017 11:43:59 TSI
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