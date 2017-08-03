YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik Spor İl Müdürü Alp'ten Avrupa 3'ncüsü Uskun'a tebrik

Gençlik Spor İl Müdürü Alp'ten Avrupa 3'ncüsü Uskun'a tebrik



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında Avrupa 3'ncüsü olan Ağrılı Gülnaz Uskun'u makamında ağırlayarak tebrik etti.

Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonasında 3'ncü olmanın da çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Alp, başarılı bir performans ortaya koyan Milli sporcu Gülnaz Uskun'u ve antrenörü Ramanzan Yardımcı'yı kutladı.

(AS-AA-Y)



03.08.2017 11:43:59 TSI

NNNN

