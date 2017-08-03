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Yenice Belediyesi'nden 'Su' açıklaması



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Yenice Belediyesi, Yortan Belediyesine su verilmediği yönde çıkan haberlerin yalan ve mesnetsiz olduğunu açıkladı.

Karabük'ün Yenice ilçe Belediyesi tarafından açıklamada, basın ahlak ve ilkelerine karşı bir şekilde internet haberciliği adı altında yazılan haberlerin gerçeği anlatmadığı ve tek taraflı olarak ısmarlama haberlerin yapılarak belediyeye zarar verilmeye çalışıldığı da belirtildi.

Sözde internet haberciliği altında yapılan bir takım haberlerin ve son olarak da 'AK Partili belediyeden, AK Partili belediyeye su yok' başlığı altında yapılan haberin tamamen uydurma ve sipariş haber olduğu ifade edilen açıklamada, "Belediyemiz hakkında özellikle bazı kişi veya kişilerce son zamanlarda karalama ve iftiraya yönelik haberlerin yapılması bizleri oldukça üzmüştür. Kendini sözde gazeteci olduğunu iddia eden, basın ahlak ve ilkelerine riayet etmeyen kişilerin yaptığı yalan ve uydurma haberlere hiçbir şekilde itibar etmiyoruz. Kaldı ki, tamamen sipariş ve ısmarlama olan haberin içeriğinde Yortan Belediye Başkanı, Orman İşletmesini aramış, suyu oradan istemiş ve vanaların yerini oradan öğrenmiş. Görülüyor ki, Yortan Belediye Başkanı nezaketen Yenice Belediye Başkanını arayıp su istemesi gerekirken Yenice Orman İşletmesini aramıştır. Yani Yenice Belediye Başkanını su için arayan olmamıştır. Yenice belediyesi, su isteyen her kuruma su vermektedir. Yortan Belediye Başkanı nezaketen Yenice Belediye Başkanını arayıp su isteseydi, onun talebine de olumlu cevap verilirdi. Halkın bir tepkisi var ise bu tepki nezaketsizlik örneği gösterdiği için Yılmaz Tiryaki'ye olması gerekir. Çünkü, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki Yenice Belediye Başkanını arayıp su istemesi gerekirdi. Belediye Başkanımız Zeki Çaylı'nın başkanlığındaki Yenice Belediyesi, Yenice'yi bir bütün olarak görmektedir ve görmeye devam edecektir. Halkımız, şartlar ne olursa olsun başımızın tacıdır. Halkımıza tüm araç ve gereçlerimizle hizmet getirmeye devam edeceğiz. Bu haberleri yapan şahısların özellikle Yenice Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza sebebini bilemediğimiz bir nefreti ve bakış açısı olduğu gibi bu şahsın ısmarlama ve bedeli mukabili yaptığı haberlerin basın ahlak ve ilkelerine de karşı olduğunu belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

(ÇU-YE-Y)



03.08.2017 11:44:20 TSI

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