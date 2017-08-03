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Serdivan'da temizlikte yeni dönem



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi, temizlik hizmetlerinde yeni uygulamayı hayata geçirdi. Çöp taksiler Serdivan geneline hizmet vermeye başladı.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet çöp taksinin yanı sıra ilave dört aracın daha araç filosuna dahil edildiği belirtildi. Daha temiz bir Serdivan için artık çöplerin her gün alındığı ifade edilirken bu bağlamda yeni çöp taksilerin de 13 metreküplük büyük çöp kamyonlarına ilave olarak kendi bölgelerinde gün boyu rink halinde olacakları ve denetimlerin yanı sıra çöple ilgili anlık müdahalelerde bulunacak.

Toplam bin 896 cadde ve sokağı bulunan 128 bin nüfuslu Serdivan'da her gün ortalama 150 ton çöp toplandığı ifade edilirken, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için 13 metreküplük büyük çöp kamyonlarının yanı sıra artık çöp taksileri de 7/24 görev yapacak.

(BCT-RFK-Y)



03.08.2017 11:45:11 TSI

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