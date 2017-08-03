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Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:43
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi
Mersin'de Afrikalı ormancılara ormancılık eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından Pan Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı ile 2016 yılında imzalanan protokol çerçevesinde 13 Afrika ülkesinden gelen personele Mersin'de eğitim verildi.
Eğitimin son gününde Tarsus Karabucak Fidanlığındaki incelemelerini tamamlayan heyet kardeşlik ve dostluk hatıra ormanına fidan dikti. Burkine Faso, Çad, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Senagal, Sudan, Gambiya ve Gine'den katılan 35 katılımcı bin dekarlık sahada okaliptüs fidanlarını toprakla buluşturdu. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afrika ülkelerine destek olmak gayesiyle imzalanan protokolün gereklerini yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, en az gelişmiş ülkelere, sözleşmenin gereklilikleri kapsamında, uluslararası iş birliği, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gibi konularda destek sağlayacağız. Düzenlenen eğitimlerle Afrika ülkelerinden gelen personele arazi tahribatının dengelenmesi, çölleşmeyle mücadele, su, rüzgar ve kumul erozyonuna karşı çalışmalar ve orman ağaçları fidanlarının üretimi gibi hususlarda eğitimler veriyoruz. Mersin'de verdiğimiz eğitimin ardından da 13 Afrika ülkesi adına bir hatıra ormanı tesis ettik. Bu tür faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.
(KRY-Y)

03.08.2017 11:45:52 TSI
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