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Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den vekillere çağrı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:44
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den vekillere çağrı
Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den vekillere çağrı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, milletvekillerinin Bafra Ovası'ndaki üreticiyle birebir görüşerek sorunlarını dinlemesi ve çözüm bulması gerektiğini söyledi.
Çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için acilen mazot ve gübre fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini belirten Tosuner, "Mazot 4,5 lira, gübre pahalı, işçi yevmiyeleri 90-100 lira. Bunlar hep çiftçinin sırtına biniyor. Çiftçi yok olursa devlet yok olur. Tarımda ne kadar güçlü olursak devletimizin de gücü çok olur. Devletleri ayakta tutan tarım ve sanayidir. Vekillerimiz bir an önce tarım arazilerini gezerek üreticiyle bire bir görüşerek sorunları dinlemeli. O çiftçinin ne tür şartlarda para kazandığını görmeli. Biz Bafra Ovası'nda deniz dibimizde ama denize ayağını sokmayan aileler var. Vekillerimiz bir an önce ovada ve kırsalda çalışmalar yapmalıdırlar. Bugün yazlık sebzesinden, kışlık sebzesinden tut fındığından, tütününden 12 ay mahsulün peşinde. Vekillerimiz üreticilerimizle birebir görüşürse sorunların çözümü noktasında iyi olur. Ben Bafra Ovası'nın çıtasının her sene yükseleceğini umut ediyorum. Ziraat Odası olarak Bafra Ovası'ndan bize üye olsun olmasın 24 saat çiftçimizin hizmetindedir. Çiftçinin yüzünün gülmemesi bizi haddinden fazla üzmektedir" dedi.
Bafra Ovası'nın kavunuyla, karpuzuyla, sebzesiyle, çeltiğiyle, tütünüyle yıl 365 günün 350 günü Türkiye'ye hitap edici gücünün olduğunu belirten Tosuner, "Bu sene kavun ve karpuzda umutlu ekim yapıldı. Ekimin yapılmasından sonra havaların soğuk gitmesi nedeniyle verim çok düşük oldu ama kalite ise çok yüksek oldu. Pazarda mal var, kamyon yok. Alıcı pazarda üreticiyle pazarlık yapıyor ancak nakliye bulamayınca alıcı pazarlığını bozmak zorunda kalıyor. Bir hafta önce 40 kuruş olan karpuz, alıcı bulamadığı için 25 kuruşa düştü. Üretici mağdur durumda. Alıcı var, nakliye yok. Devletimiz bir an önce acil bir önlem alması lazım" diye konuştu.
(ŞU-SLH-Y)

03.08.2017 11:46:18 TSI
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