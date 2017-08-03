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Bebeğiniz diş mi çıkarıyor?

03 Ağustos 2017 Perşembe, 11:48
Bebeğiniz diş mi çıkarıyor?
Bebeğiniz diş mi çıkarıyor?

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan , "İshal, ateş gibi belirtiler bebeğinizin dişlenmesi ile aynı anda başlamış farklı bir hastalığın belirtisi olabilir" dedi.
Dişinin ağız içinde görünür hale gelmesi olarak adlandırılan dişlenmenin (diş çıkarma) ortalama 6. ayda başlayıp 2,5 yaşına kadar devam etmekte olduğunu ifade eden Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Bebeklerde dişler genel olarak genetik düzene uyarak çıkar. Dişlenme yaşı ebeveynin ilk diş çıkardığı yaşa bağlı olarak daha erken ya da geç olabilmektedir. Hatta bazı bebekler dişli doğabilmektedir. Diş çıkarma belirtileri ve şiddeti bebekten bebeğe değişmektedir. Bazı bebekler bu süreci hafif atlatırken bazılarında bu süreç adı gibi dişli olup, hem anneyi hem de miniğini zorlayabilmektedir" diye konuştu.
Tükürük (salya) üretiminin artmasının diş çıkarma belirtisi olduğunu kaydeden Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, "Ağrı ve huzursuzluk, dişetinde kızarıklık ve şişlik, yanak ve çene bölgesinde kızarıklık, ısırma, uykusuzluk, iştahsızlık, kulak çekiştirme, yanak kaşıma, diş çıkarma ile ilgili olduğu henüz ispatlanmamış belirtiler, ateş, ishal, vücutta cilt döküntüsü vb. Bazı anneler çocuklarının diş çıkarma sürecinde ishali ve hafif ateşinin olduğunu belirtirler. Bu semptomların diş sürmesiyle ilişkisi henüz kanıtlanmadığından, bebeğinizin ateşi 38 derece ve üstündeyse ve/veya ishali varsa, beraberinde diş de çıkartıyor olsa doktorunuza danışın. İshal, ateş gibi belirtiler dişlenme ile aynı anda başlamış farklı bir hastalığın belirtileri olabilir"
Dent Suadiye Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, bebeğin daha rahat diş çıkarabilmesine yardımcı olunacak durumları şöyle sıraladı:
"Dişetine hafif basınç uygulama: Dişetine temiz ve soğuk bezle masaj yapılabilir.
Diş kaşıyıcı kullanımı: Plastik ve boya içermeyen (BPA free) diş kaşıyıcılarını, buzdolabında bir süre beklettikten sonra bebeğinize vererek dişetlerini kaşımasını sağlayabilirsiniz. Kaşıyıcının buzlukta bekletilmemesine dikkat edilmeli. Aksi takdirde bebeğinizin dil, yanak, dudağına yapışabilir.
Soğuk gıdaların verilmesi: İştahsızlık görülen bebeğinize soğuk meyve püreleri ve su vererek hem ağrısını hafifletmiş olacaksınız hem de besin ve su kaybının önüne geçebileceksiniz.
Ağrıyı azaltacak ilaçların kullanımı: Parasetamolveya ibuprofen içeren şuruplar ağrının azaltılmasında faydalı olabilirler. Ancak diş çıkarırken çok ilaç kullanmamak daha uygundur. Çünkü altta yatan başka bir hastalığın yarattığı ateşi düşürebileceğinden sizi ve doktorunuzu o hastalıktan habersiz bırakabilir.
Tüm bunlara rağmen bebeğinizin sıkıntısı geçmiyorsa mutlaka pedodontistinize (çocuk diş hekimi) danışarak; anestezik madde içeren diş jellerini kullanabilirsiniz. Ancak bu pomatların düzensiz ve sıkça kullanımının bebeğinizin çeşitli organları ve özellikle karaciğeri üzerine olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır."
(ÖB-ÖB-Y)

03.08.2017 11:50:35 TSI
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