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Çakırmelikoğlu, "Giresun'un turizmde atar damarı Dereli'dir"

- Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Devlet Destekleri İlçelere Taşınıyor" toplantısı kapsamında Dereli ilçesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



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GİRESUN (İHA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Devlet Destekleri İlçelere Taşınıyor" toplantısı Dereli ilçesinde yapıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fikret Günaydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nun da katıldığı toplantıda TKDK, KOSGEB, İŞKUR, DOKA, SGK İl kurum temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Etkinlik öncesinde Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu makamında ziyaret eden Giresun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Meclis Başkanı Fikret Günaydın, ilçenin ticari yapısı ve yatırım öncelikleri konularında bilgi alışverişinde bulundular.

Bilgilendirme toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu," Üyelerimiz öncelik olmak üzere bölge esnafının talepleri doğrultusunda devletimizin hibe desteklerini içeren başlıklarla ilgili bilgilendirmeler yapmak ve yeni yatırımlara olanak sağlamak açısından bu toplantıyı tertipledik Sizlerin talepleri bizler için önemlidir" dedi.

"Dereli ilçemiz Giresun'un turizmde atar damarı gibidir" ifadelerini kullanan Çakırmelikoğlu, "Bu özelliği doğa turizmine sağladığı ulaşım imkanı ve bölgenin jeopolitik yapısından kaynaklanmaktadır. Bölgemizde 2013 yılında yatırımına başlanan Giresun-Dereli ilçesi yol iyileştirme projesi vardır. Bu zamana kadar bitmesi gereken yatırım, kamulaştırma sorunlarından dolayı ve bazı bölgelerde yaşanan maliyet artış yatırımlarından dolayı aksadığını görmekteyiz. Şu an yeni bir ek ihale ile yatırım sürecinin devam edeceğini de öğrendik, yol yatırımının takipçisiyiz. Sadece Giresun-Dereli değil, Dereli-Şebinkarahisar yol projesi de Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın gözetimindedir" şeklinde konuştu.

Bölgenin kaderinin Dereli, Şebinkarahisar ve Sivas yoluna bağlı olduğunu kaydeden Çakırmelikoğlu şöyle devam etti:

"2017 yılı sonu veya 2018 yılı ile yatırım ihalesini beklediğimiz Dereli -Şebinkarahisar yol standartlarının iyileştirilmesi ve Pınarlar tünel projesi, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar ve Sivas yol bağlantısının stratejik hedefe ulaşabilmesi adına önemlidir. Bu konu zaten Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli'nin himayelerinde ilerlemektedir. Bizlerde sizlerin bu hassasiyetlerini takip edeceğiz. Görüldüğü gibi bölgenin tüm kaderi bu yola bağlı, Kümbet, Bektaş ve hatta Kulakkaya turizmi dahi bu yolun yapımına bağlıdır. Büyük turizm seyahat acenteleri dahi Kelkit Havzası üzerinden Karadeniz'e ulaştırmayı hedefledikleri tur güzergahlarını, Tamzara, Kümbet, Kulakkaya ve Dereli yolu üzerinden planlamaktadırlar. Bu bakımdan bu yol bizim için olmazsa olmaz özelliği taşımaktadır."

(RY-ÖS-Y)



03.08.2017 11:52:08 TSI

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