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Kayseri Ticaret Odası Heyeti'nden AK Parti'ye Ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz başkanlığındaki heyet, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'i ziyaret etti.

Ziyarette; Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İçer ve Meclis Üyesi Kemal Altıntop yer aldı.

Başkan Hiçyılmaz ziyarette, Kayseri Ticaret Odası'nın üyelere sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi paylaşarak, ilerleyen günlerde yapılacak olan Oda seçimlerinde yönetim olarak yeniden aday olduklarını belirtti.

Şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret edeceklerini ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri'ye ve Oda üyelerine daha fazla fayda sağlanması için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e teşekkür eden Başkan Hiçyılmaz, Kayseri'nin gelişimi noktasında ortak akıl çerçevesinde hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti İl Başkanı Özden ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kayseri Ticaret Odası heyetine teşekkür etti.

(SK)



03.08.2017 11:54:10 TSI

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