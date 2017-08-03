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Muratpaşa'dan çim hokeyi kursu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi yaz dönemi spor okulları programına aldığı çim hokeyinde antrenmanları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik 24 ayrı branş ve engellilere yönelik yüzme kursuyla 12 Haziran'da başlayan yaz dönemi spor okulları programı devam ediyor. Her yaştan 6 bin 614 kayıtlı öğrencinin kayıtlı olduğu spor okulunun antrenmanları Muratpaşa'nın 7 spor salonu, 3 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'yla birlikte Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nde gerçekleşiyor.

Muratpaşa Belediyesi bu yıl, plaj voleybolu ve plaj futbolunun ardından çim hokeyini de kurs programına alarak Antalya'da bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye Hokey Federasyonu işbirliğiyle 8 - 15 yaş gurubu çocuklarla yönelik kurslar 75'inci Yıl ve Çağlayan spor tesislerinde devam ediyor.

Pazartesi'den Perşembe'ye haftanın 4 günün gerçekleşen kurslar saat 08.00'de başlarken hayatlarında yepyeni bir spor dalıyla tanışan çocuklar da antrenmanları aksatmadan sürdürüyor. Yaz tatilinde erkenden kalkan geleceğin hokeycileri, hocalarının talimatlarını eksiksiz yerine getirmek için çalışıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 11:54:52 TSI

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