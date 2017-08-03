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Başkan Kamil Saraçoğlu: TCDD tarafından yapılmakta olan alt geçitler Aralık ayında hizmete sunuluyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, TCDD tarafından yapılmakta olan alt geçitlerin Aralık ayında hizmete sunulacağını ifade etti.

Atatürk Bulvarı, Sanayi ve Organize sanayi bölgesindeki alt geçitlerin inşatına yeniden başlandığını ifade eden Saraçoğlu, projelerin gecikmesinde Kütahya Belediyesiyle ilgili bir durum olmadığını, bu projelerin Devlet Demir Yolları tarafından yürütüldüğüne vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın biraz daha sabır etmelerini istiyoruz" dedi.

Saraçoğlu, "Biz Kütahya belediyesi olarak sadece belediyemizin yaptığı yatırımlarda değil, Kütahyamıza yapılan tüm yapılan yatırımlarda yardımcı olacağımızı destekçi olacağımızı söylemiştik.Devlet Demir Yolları da ve Ulaştırma Bakanlığının vermiş olduğu 3 proje; biri organize sanayi bölgesinde, diğeri Atatürk Bulvarındaki ve sanayideki alt ve üstgeçitler. Bu projelerle ilgili sıkıntılar olmuştu. Bu projeler revize edildi, ikmal ihalesi yapıldı, müteahhitlere bu iş verildi ve inşaatı tekrar başladı. Bundan sonra bu inşaatların bitmesi için elimizden tüm gayreti göstereceğiz. Fakat tekrar söylüyorum bu Kütahya Belediyesiyle ilgili bir iş değil Devlet Demir Yollarıyla alakalı bir iş bizi ilgilendiren Yağmur suyu hattı, şebeke suyu hattı, elektrik hattı, kanalizasyon hattı biz bunları üstlendik belediye olarak. Aralık ayı içersinde iki alt geçidimizin inşası da bitecek. Devlet Demir Yollarının yapacağı diğer iki alt geçit Bölcek yolundaki alt geçit, diğeri de Osmangazi'deki alt geçit. Devam eden işaatlar bittikten sonra bunlara da başlanacak. Vatandaşlarımızın biraz daha sabır etmelerini istiyoruz" diye konuştu. (EFE)



03.08.2017 11:56:47 TSI

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